На Украине заподозрили США в открытой поддержке России

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале призвал Киев не передавать США технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после решения американской стороны снять часть санкций с России. Об этом заявил украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram-канале.

9 марта агентство Reuters сообщило, что американская администрация рассматривает ослабление санкций против России в нефтяной сфере.

Мирошников выразил мнение, что переданные США дроновые технологии в конечном итоге могут оказаться у России.

Военкор также заподозрил США в открытой поддержке России и призвал усилить атаки украинских войск по российским портам и нефтеперерабатывающим заводам.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. По его словам, США обратились за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

Позднее политик сообщил, что помощь со стороны Украины в перехвате дронов и ракет запросили 11 стран — соседей Ирана.

Ранее СМИ узнали, что США хотят заключить сделку с Украиной из-за иранских дронов.