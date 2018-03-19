Рауль Кастро поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Об этом в твиттере сообщил посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Рауль Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту России Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах», — написал посол.

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Ранее глава Китая Си Цзиньпин поздравил Путина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.