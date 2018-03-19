Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте абхазского президента.

«Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене», — говорится в поздравлении.

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Ранее сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес поздравил Путина с победой на выборах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.