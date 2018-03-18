Лавров порекомендовал не читать западные газеты

Глава МИД России Сергей Лавров порекомендовал отказаться от чтения западных газет. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет». Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.