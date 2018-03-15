Белый дом обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Белый дом в официальном заявлении выступил в поддержку Британии, которая обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«США солидарны со своим ближайшим союзником Великобританией. США разделяют оценки Великобритании касательно того, что Россия ответственна за... отравление британского гражданина [Сергея Скрипаля] и его дочери», — говорится в сообщении.

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Белый дом также указывает, что этот инцидент «вписывается» в характер поведения России, которая «пренебрегает международным порядком».

Официально Москва отвергает подобные обвинения и требует предоставить доказательства причастности России к инциденту.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя призвал представителей других государства подумать, кому выгодно отравление Скрипаля.