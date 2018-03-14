Еврокомиссия решила изменить визовую политику
Еврокомиссия решила обновить визовую политику, однако сбор за шенгенскую визу для россиян не возрастет, сообщает РИА «Новости».
«Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в €35, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан», — сказали в пресс-службе Еврокомиссии.
Ранее Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос заявил, что ЕК повысит сбор за шенгенскую визу для третьих стран на €20 — до €80.
Также ранее СМИ сообщали, что ЕК решила сократить срок принятия решения по визовым заявлениям с 15 до 10 дней. Надежным путешественникам будут выдаваться многократные визы.
В сентябре 2017 года в АТОР рассказали, в каких странах россиянам проще всего получить шенген.