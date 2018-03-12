Первый президент Украины предложил исключить своего преемника из минских переговоров

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал исключить своего преемника на этом посту, второго президента Украины Леонида Кучму из переговорного процесса в Минске. Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Там (на переговорах. — «Газета.Ru») не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу [Кучме], он не является действующим президентом», — сказал Кравчук.

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По его мнению, уровень должностных лиц на переговорах нужно поднять «хотя бы до уровня министров иностранных дел».

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