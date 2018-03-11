Путин ответил на вопрос о покушениях на него

Президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова не захотел говорить о готовившихся на него покушениях.

«Вы думаете, об этом надо говорить?», — ответил Путин.

Также он рассказал, что еще в школе принял решение о работе в органах безопасности.

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«В старших классах школы решил, что хочу работать в органах безопасности и, желательно, на службе в разведке», — сказал Путин.

По его словам, это было интересно и романтично.

Также Путин рассказал про своих дочерей.