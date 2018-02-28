Порошенко рассказал о своем решении по выборам президента Украины-2019

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок, сообщает РИА «Новости».

«Вы говорите, что вы уже давно слышали, что я собираюсь или уже принял решение об участии в избирательной кампании. Хочу вас разочаровать, вы от меня этого не слышали решения. Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил об угрозе своей жизни во время визита в Крым в 2014 году.