Рябков рассказал о каждодневных угрозах со стороны США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что угрозы США ввести санкции против 13 россиян, попавших в «Список Мюллера», направлены на нагнетание напряженности в преддверии президентских выборов в России, передает РИА «Новости».

«Мы слышим каждый день угрозы и разного рода инсинуации, попытки обвинить Россию и российских граждан в некой деятельности, которая не устраивает американскую сторону. Понятно, что все это продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран», — сказал Рябков.

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Он отметил, что угрозы США скоординированы с российским внутренним календарем.

«Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента, но при этом продолжают безосновательно, бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы», — добавил Рябков.

Ранее Рябков обвинил США в шантаже ради осложнения ВТС России и других стран.