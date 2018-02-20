Госдеп может рассмотреть введение санкций в ответ на «список Мюллера»

Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, которые попали в «список Мюллера», передает РИА «Новости».

«Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, будут ли санкции в ответ на «список Мюллера».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом обвинения против 13 россиян во вмешательстве в выборы в США в 216 году.