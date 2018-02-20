Глава МИД Украины рассказал, какой путь выберет Донбасс
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что Донбасс после проведения на этой территории выборов выберет для себя путь евроинтеграции. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
«Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое», — написал Климкин.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».