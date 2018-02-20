Россия готова к встрече глав МИД «нормандского формата»

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил о готовности Москвы к участию во встрече глав МИД «нормандского формата», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Россия ждет конкретных соображений на этот счет от партнеров по «четверке».

«Мы были готовы к встрече с Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности) на министерском уровне, но она в силу каких-то причин не состоялась. Мы будем готовы и к новой встрече и ждем от наших партнеров по «нормандскому формату» конкретных соображений по этому поводу», — сказал Карасин.

Ранее в МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне глав МИД.