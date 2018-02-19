Песков: в докладе Мюллера нет обвинений в причастности России к делам США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе Роберта Мюллера нет никаких существенных доказательств российского «вмешательства» в дела США. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела», — сказал Песков.

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По его словам, речь идет о гражданах России.

«Но мы слышали из заявлений из Вашингтона обвинения в причастности российского государства, Кремля и российского правительства. Вот никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может», – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что российская сторона не соглашается с подобными доказательствами и не считает их исчерпывающими и справедливыми.

«Россия не вмешивалась, не имеет такой обычай - вмешиваться во внутренние дела других стран - и не делает это сейчас», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что еще не знаком с обвинительным заключением по отношению к российским гражданам, которым вменяется вмешательство в выборы в США.