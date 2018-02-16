Источник: Россия готова к встрече в «нормандском формате» на уровне глав МИД 17 февраля

Российская сторона готова участвовать во встрече в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне глав МИД в субботу, 17 февраля, в Мюнхене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

«Мы готовы к проведению встречи в «нормандском формате» в субботу, если удастся договориться и согласовать это со всеми сторонами», — сказал источник.

Ранее в МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне глав МИД.