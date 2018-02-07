Собчак не увидела угрозы для России со стороны НАТО

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не видит в альянсе НАТО угрозы для российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас», — сказала Собчак, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

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По ее словам, Россия «является частью европейской системы», подчеркнув важность взаимодействия с НАТО и с европейскими структурами.

Собчак также попросили прокомментировать намерения Украины и Грузии по присоединению к НАТО. Она назвала это «устремлениями независимых государств». По ее словам, Россия «ничего не должна предпринимать в этом плане», поскольку речь идет о суверенных странах.