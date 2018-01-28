Белый дом раскрыл темы выступления Трампа в конгрессе США

Ежегодная речь в конгрессе США, которую американский президент Дональд Трамп произнесет 30 января, будет затрагивать вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

В речи «О положении страны» президент вспомнит о проведенной налоговой реформе, а также расскажет об усилиях по снижению регулирования экономики, росте ВВП, политике по созданию рабочих мест и рекордных показателях фондового рынка. Трамп также скажет о плане восстановления инфраструктуры на $1 трлн и том, как его быстро и правильно воплотить в жизнь, передает агентство.

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Вопросы иммиграции будут касаться ужесточения контроля на границах и определенных послаблений для незаконных иммигрантов, уже находящихся на территории США.

«Президент будет говорить о восстановлении наших вооруженных сил, восстановлении политики мира через силу, восстановлении ясности в отношении друзей и противников, а также о своих усилиях по разгрому терроризма по всему миру», — сообщил представитель Белого дома.

По его словам, «оптимистичная и объединяющая» речь Трампа акцентирует внимание на необходимости сотрудничества демократов и республиканцев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что чаще всего сам пишет сообщения в своем твиттере, однако иногда надиктовывает их своим помощникам.