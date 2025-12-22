На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ

Песков: в Москве с пониманием относятся к отказу Алиева посетить саммит в Петербурге
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет посетить неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря.

«Мы с пониманием относимся. У всех глав государств напряженный график, особенно в декабре, в преддверии Нового года. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков заявлял, что Алиева ожидают на предстоящем неформальном саммите лидеров стран СНГ. Однако 22 декабря госагентство АзерТАдж сообщило, что Алиев не сможет принять участие в мероприятии.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами