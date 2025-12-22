В Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ

Песков: в Москве с пониманием относятся к отказу Алиева посетить саммит в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет посетить неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря.

«Мы с пониманием относимся. У всех глав государств напряженный график, особенно в декабре, в преддверии Нового года. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков заявлял, что Алиева ожидают на предстоящем неформальном саммите лидеров стран СНГ. Однако 22 декабря госагентство АзерТАдж сообщило, что Алиев не сможет принять участие в мероприятии.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.