Россияне теряют зрение после гриппа А

Baza: россияне массово теряют зрение после перенесенного гриппа А
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне отмечают ухудшение зрения после перенесенного ими гриппа А. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, «терять» зрение люди начинают через несколько дней после инфицирования. Заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение.

Как отмечается в публикации, одна из собеседниц Baza почувствовала резкое падение зрения буквально за пару дней. Девушка со 100-процентным зрением начала видеть все «в мыле» — яркие надписи стали раздваиваться, а в плохо освещенном помещении теперь стало тяжелее ориентироваться. Девушка обратилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз «синдром сухого глаза из-за перенесенной инфекции».

Врачи в клинике отметили, что такое внезапное падение зрения связано с осложнением после гриппа. В больнице отметили, что такая реакция может произойти на 2-3 день после начала болезни, а также через 1-3 недели. Специалисты сообщили пациентке, что это не единичный случай. Похожая ситуация наблюдается с середины ноября.

До этого кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что грипп типа А отличается высокой агрессивностью и способен быстро спровоцировать развитие пневмонии.

Он отметил, что особенно уязвимы перед вирусом типа А те, кто давно не болел гриппом, не делал прививку или недавно перенес коронавирус. В перечисленных случаях, по его словам, возбудитель легко преодолевает защитные барьеры организма и в течение двух суток может вызвать первичную вирусную пневмонию.

Ранее крупнейшая птицефабрика ЦФО остановила отгрузки из-за птичьего гриппа.

