Вэнс рассказал о смирении Украины с потерей Донбасса

Украина рассматривает уход из Донбасса «как серьезную проблему своей безопасности», однако в частном порядке представители Киева признают, что в конечном итоге потеряют этот регион. Об этом в интервью UnHer рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, российская сторона «действительно хочет установить территориальный контроль» над Донбассом, однако украинцы считают это «серьезной проблемой безопасности».

«В частном порядке они признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк — но это «в конечном итоге» может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Поэтому данная территориальная уступка является существенным препятствием на пути переговоров. Я бы сказал, это ужасная территориальная уступка», — отметил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что есть и другие, «несколько менее значительные вопросы», которые обсуждаются на переговорах. Они касаются контроля над Запорожской АЭС, положение этнических русских на Украине и украинцев в России. Важен и вопрос о восстановлении Украины, причем Киев сосредоточен на нем больше, чем Москва, отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что Россия и Украина в последние несколько месяцев ведут переговоры «добросовестно», и США продолжит попытки решить вопрос мирным путем.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному разрешению. Я думаю, есть большая вероятность, что это произойдет, и есть большая вероятность, что этого не случится», — подчеркнул он.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными и конструктивными и отметил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Представлявший Россию спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев после переговоров написал: «В следующий раз в Москве».

Отметим, что сейчас стороны обсуждают мирный план президента США Дональда Трампа. Главными неразрешенными вопросами остаются выход ВСУ из Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

