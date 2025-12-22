Ученые назвали «ленивый» способ улучшить контроль сахара в крови

Люди с диабетом второго типа могут улучшить показатели сахара в крови, сидя у окна в течение нескольких часов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism. Как объяснили ученые из Маастрихтского университета, естественный дневной свет помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы.

Известно, что организм человека подчиняется циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют обмен веществ, пищеварение и другие процессы. Эти ритмы синхронизируются светом, однако многие люди искусственное освещение воздействует на них заметно слабее и однообразнее солнечного.

В исследовании приняли участие добровольцы с диабетом второго типа. Они провели два периода по 4,5 дня в одинаковой офисной среде. В одном случае участники с утра до вечера находились за рабочими столами напротив больших окон, во втором — в той же комнате, но с закрытыми окнами и стандартным офисным освещением. Рацион, физическая активность и прием лекарств во время обоих этапов не менялись.

Хотя средний уровень сахара в крови оставался сопоставимым, в условиях естественного освещения участники проводили больше времени в пределах нормального диапазона значений глюкозы. Кроме того, метаболизм испытуемых из первой группы смещался в сторону более активного сжигания жиров и меньшего использования углеводов.

Дополнительные лабораторные эксперименты показали, что при дневном свете гены, отвечающие за клеточные «часы» в мышечной ткани, лучше согласуются со временем суток. Это помогает мышцам эффективнее усваивать питательные вещества и реагировать на инсулин.

Ранее было известно, что ночное искусственное освещение нарушает циркадные ритмы, а пребывание на улице днем улучшает чувствительность к инсулину. Новое исследование впервые показало, что солнечный свет, проникающий в помещение через окно, также может оказывать заметный метаболический эффект. Однако авторы подчеркивают: речь идет не о замене терапии, а о дополнительном способе снизить резкие колебания уровня сахара в крови.

