Милош Земан снова выбран президентом Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов, сообщает РИА «Новости».

«За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша — около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае», — говорится в сообщении статуправления.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов прошли Земан и Драгош.