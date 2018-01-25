Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании

Власти Венесуэлы объявили посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата, передает РИА «Новости».

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла доводит до сведения национального и международного сообщества решение объявить посла Королевства Испания Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата, начиная с сегодняшнего дня, в связи с неоднократными случаями агрессии и повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны испанского правительства», — заявили в министерстве иностранных дел страны.

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Венесуэла также отозвала посла из Испании из-за «колониальной агрессии правительства Королевства Испании».

Ранее Бразилия объявила персоной нон грата дипломата из Венесуэлы.