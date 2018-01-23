Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии, в том числе, турецкую операцию в сирийском Африне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган заявил, что придает большое значение совместной работе и координации с Россией по этому вопросу.

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Оба президента подчеркнули важность разрешения кризиса в Сирии на основе сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета страны.

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили решимость продолжить совместные усилия для проведения Конгресса нацдиалога Сирии. Они выразили надежду, что конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в республике в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса.

Ранее сообщалось, что НАТО призвали Турцию соблюдать баланс между угрозами и ответом на них в сирийском Африне.