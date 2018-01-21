ФРГ и Франция решили обновить Елисейский договор

В Париже состоялась встреча лидеров Германии и Франции, на которой немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон обсудили взаимодействие стран в рамках объединенной Европы, сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ.

Встреча лидеров двух государств прошла на фоне подготовки к празднованию 21 января 55-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. По итогам переговоров, состоявшихся 19 января, политики заявили о желании подписать новый Елисейский договор.

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Согласно опубликованным данным, в договоре пойдет речь о подготовке экономик стран к вызовам будущего, налаживании более тесных контактов между немцами и французами за счет сотрудничества в сферах образования, культуры и науки, обеспечении безопасности, мира и развития в рамках ЕС, а также совместном поиске решений проблем глобализованного мира.

«55 лет назад французы и немцы положили новое начало своим отношениям. Этого же мы хотим и сегодня», — заявила Меркель.

Во время визита президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в филармонию.