Лавров: США не заинтересованы в сохранении целостности Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности Сирии.

Трансляцию ведет канал «Россия 24».

«(Госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, как и (его предшественник) Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов, уничтожение ИГИЛ. Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — сказал Лавров.

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Министр обратил внимание на то, что новая инициатива США, предполагающая помощь так называемым Силам демократической Сирии в создании зон пограничной безопасности, обозначает обособление территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат. Объявлено, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США. По словам Лаврова, это внушает опасения, что взят курс на раздел Сирии.

При этом министр подчеркнул, что никакие резолюции Совета Безопасности ООН и договоренности, достигнутые в ходе женевских переговоров, не дают оснований для подобных действий. В настоящий момент Россия, Турция и Иран ожидают разъяснений от американской стороны в отношении новой инициативы.

Ранее Лавров назвал США «незваными гостями» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.