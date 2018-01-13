Во второй тур выборов в Чехии вышли Земан и Драгош

На основании подсчета 99,9% голосов избирателей победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан, передает издание iDNES.cz.

Земан набрал 38,58% избирателей.

На втором месте — его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,59%.

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Явка избирателей составила 61,91%.

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что Земан лидирует на выборах президента в Чехии‍.