ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах
ЦИК зарегистрировал 259 лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА «Новости».
В списке доверенных лиц, в частности, значатся Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный, Леонид Якубович, Денис Майданов, Лев Лещенко.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвинутого КПРФ Павла Грудинина.