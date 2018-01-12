В Германии достигли «прорыва» на коалиционных переговорах

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли принципиального согласия по основным политическим вопросам, сообщает газета Die Welt.

Газета называет такой результат «прорывом» и шагом к формированию нового правительства. Переговоры между представителями партий продолжались сутки и завершились составлением документа на 28 страницах, где зафиксированы достигнутые договоренности.

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По данным издания, Германия будет принимать не более 220 тыс. беженцев в год. Кроме того, со временем будет установлен лимит на воссоединение семей беженцев: их число не должно превышать тысячи в месяц.

Источники, близкие к переговорам, сообщили изданию, что политики также договорились не повышать налоги, сохранить уровень пенсии на нынешнем уровне (48%) до 2025 года, а также вернуться к прошлой системе обязательного медицинского страхования, при которой взносы делают и сотрудники, и работодатели.

Ранее переговоры между партиями зашли в тупик, и канцлер Германии Ангела Меркель выступала за проведение новых выборов.