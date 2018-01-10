За шесть дней собрано около половины подписей для регистрации Путина

По словам сопредседателя избирательного штаба Путина Елены Шмелевой, в течение шести дней были собраны 149 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день у нас 149 тысяч подписей уже собрано. Абсолютно во всех субъектах он проходит силами региональных штабов, волонтеров, активистов», — сказала Шмелева.

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В соответствии с законодательством, для регистрации самовыдвиженца необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.

Ранее стали известны сопредседатели избирательного штаба Путина.