Пушков кратко описал внешнюю политику администрации Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков кратко охарактеризовал внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР», — написал Пушков в твиттере.

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По словам сенатора, это «сумятица вместо стратегии».

Ранее в США вышла книга о Белом доме, которая вызвала резко негативную реакцию со стороны Трампа.