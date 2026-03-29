Удар нанесен по авиабазе ВСУ, где базируются истребители F-16 и Mirage

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области

Вооруженные силы РФ нанесли удары по подземным складам авиабазы украинских войск в Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он уточнил, что операцию провели вечером 28 марта. Цели находились в районе населенного пункта Староконстантинов.

«По поступающей информации, отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией», — сообщил Лебедев.

Координатор подполья отметил, что в районе пораженных объектов в течение 40 минут после ударов фиксировалась повторная детонация. К месту прибыли один эвакуационный вертолет и порядка 10 машин скорой помощи.

Как сказал Лебедев, с авиабазы в Староконстантинове регулярно вылетали истребители Су-27, F-16 и Mirage. За сутки могло произойти до 10 вылетов.

28 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ударам подверглись места сборки и запуска беспилотников, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

Ранее военные ВС РФ с помощью систем «Солнцепек» ударили по ВСУ в Харьковской области.