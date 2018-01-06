Автор книги об администрации Трампа рассказал про «эффект голого короля»

Майкл Вольф, автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» в интервью радио «Би-би-си» заявил, что его книга может произвести «эффект голого короля» и положить конец правлению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что на настоящий момент один из самых интересных эффектов книги, это так называемый «эффект голого короля», — заявил Вольф.

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По его словам, история, рассказанная в книге представляет президентство Трампа таким образом, что становится очевидным его непригодность к работе.

Ранее сообщалось, что пользователи сети распространили фейковый отрывок из книги, где упоминалось пристрастие Трампа к «каналу с гориллами».