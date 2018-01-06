Постпред России при ООН предположил наличие у США аллергии на одну страну

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал предположение о том, что у США есть аллергия на Иран, передает РИА «Новости».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул недопустимость использования «надуманных предлогов» для включения в повестку Совета Безопасности ООН «сугубо внутриполитических сюжетов».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли призвала не допустить развития в Иране сирийского сценария.