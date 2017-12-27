Путин: Россия провожает 2017 год достойно
Президент России Владимир Путин заявил на приеме в Кремле, что страна провожает 2017 год достойно, передает РИА «Новости».
«Мы провожаем его достойно», — сказал Путин. Он отметил, что «впереди масса забот и планов».
Президент также добавил, что все «в наших руках», и поблагодарил присутствующих за труд.
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«Провожаем этот год в историю… Наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин после Кремлевской елки поговорил с детьми про оппозицию и Пескова.