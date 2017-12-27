Штейн об отказе Навальному баллотироваться: не стоит размазывать сопли по стене

Координатор московского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Люся Штейн призвала не бойкотировать предстоящие выборы.

«Бойкот выборов плохой выбор, так что приходите в штаб, наши двери открыты», — написала Штейн на своей странице в фейсбуке.

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Она напомнила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Собчак в качестве кандидата в президенты.

«Можете смеяться, но я искренне верю, что это не тот человек, который позволил бы власти собой управлять», — отметила Штейн.

По ее словам, она внимательно следила за кампанией с самого начала.

«Сперва были сомнения относительно этой истории, теперь их лично для меня не осталось. Отказ Навальному не означает, что нам пора опускать руки и размазывать сопли по стене», — подчеркнула Штейн.

Накануне ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Кроме того, в Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов.