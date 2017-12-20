В Кремле не согласны с формулировками в резолюции ГА ООН по Крыму

Российская сторона не согласна с принятой Генассамблеей ООН резолюцией по ситуации с правами человека в Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними», — сказал Песков.

Реклама

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать резолюцию, в которой осуждаются якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о реакции Госдумы на резолюцию ГА ООН по Крыму.