Отстраненного от «дела России» агента ФБР проверяют по делу о переписке Клинтон
Агента ФБР Питера Стрзока проверят на то, какую роль он сыграл в расследовании дела о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает Fox News со ссылкой на источники в министерстве юстиции США.
По словам одного из них, Стрзока проверят «очень рано в следующем году».
Ранее сообщалось, что Стрзока отстранили от расследования по России за критику Трампа. NYT называет Стрзока одним из «наиболее опытных» следователей ФБР. В частности, он принимал участие в расследовании, которое касалось использования экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты для рабочих вопросов.