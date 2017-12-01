В Приморье никто не захотел встретиться с послом США

Визит американского посла в России Джона Хантсмана в Приморье отменили, поскольку никто из чиновников не смог встретиться с ним. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве США.

Хантсман назвал успешными поездки в Петербург и Екатеринбург. После этого он планировал посетить Владивосток и Южно-Сахалинск.

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«Но в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была, к сожалению, отменена», — сообщает дипмиссия США.

Помимо этого, посольству пришлось отменить встречу Хантсмана с командующим Тихоокеанским флотом России.

Ситуация вызвала разочарование у посольства, поскольку ранее Хантсману удалось провести «открытые и продуктивные» встречи с российскими министрами и официальными лицами.

«Совершенно очевидно, что путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность», — заключила дипмиссия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров одним словом оценил настрой посла США в России.