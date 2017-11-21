Песков назвал сроки следующего разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом после того, как проведет военные совещания, передает РИА «Новости».

«После, пока мы планируем, что сейчас состоится часть с нашими чешскими коллегами, будет визит, узкий состав, расширенный состав, подписание заявления, затем Путин продолжит совещание по военной оборонной тематике, потом будет серия телефонных разговоров и дальше по плану», — сказал он.

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По его словам, в ходе разговора Путин расскажет королю Саудовской Аравии о визите Асада в Сочи.

Ранее Песков заявил, что Путин допустил возможность «рецидивов» в Сирии.