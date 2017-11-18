Кортеж Мугабе без Мугабе покинул резиденцию в Хараре
Кортеж президента Зимбабве Роберта Мугабе покинул резиденцию главы государства «Голубая крыша», однако самого Мугабе там не было, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.
Сообщается также, что вышедшие на улицы протестующие, которые требовали отставки Мугабе, освистали и осмеяли кортеж.
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Ранее СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно.
Вооруженные силы страны заявили, что поддерживают митингующих.