СМИ: президент Зимбабве сбежал из страны

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул страну на фоне митингов за переход власти к военным. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к Мугабе.

Один из сотрудников службы охраны главы Зимбабве сообщил, что в его резиденции «Голубая крыша» остаются только военные. Местонахождение Мугабе на данный момент неизвестно, предполагается, что он мог уехать в соседнюю Намибию, куда ранее, по сообщениям СМИ, сбежала его жена Грейс.

Ранее сообщалось, что участники шествия против Мугабе двинулись к его резиденции.