Небензя назвал условие для продления мандата СМР в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие для продления мандата совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Россия заблокировала проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней.

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«Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии», — сказал Небензя.

Как отмечало агентство Reuters, Россия в 11-й раз наложила вето на резолюцию по Сирии с момента начала в стране гражданской войны в 2011 году.