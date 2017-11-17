Источник: Япония внесла в СБ ООН проект резолюции по продлению мандата СМР на 30 дней

Япония внесла в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции по техническому продлению совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии миссией ООН-ОЗХО на 30 дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Организации.

Отмечается, что целью проекта является обсуждение будущего СМР без его формального закрытия.

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По словам источника, в ближайшее время пройдут консультации по проекту. Мандат СМР истекает 17 ноября.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможность технического продления мандата механизма существует.