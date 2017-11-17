Небензя рассказал о целях «спектакля» в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о целях «спектакля», связанного с обсуждением в Совете Безопасности проектов резолюций по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) миссии ООН-ОЗХО в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему очень благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль. Британский постпред (Мэтью Райкрофт — «Газета.Ru») сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта довольно нечистоплотная история — поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования», — заявил Небензя.

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Он выразил благодарность постпреду Британии за то, что тот «сказал вслух то, что многие вслух говорить не решались».

Ранее стало известно, что Россия повторно внесла на рассмотрение в СБ ООН проект резолюции по продлению мандата СМР.