Россия блокировала резолюцию США о продолжении расследования химатак в Сирии

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР). Об этом сообщает Reuters.

Так называемый совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год. Его срок истекает 17 ноября.

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Также сообщается, что Россия незадолго до голосования отозвала свой проект резолюции.

24 октября Россия также наложила вето на проект резолюции по продлению мандата СМР.