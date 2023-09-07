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Политика

БПЛА атаковали три региона России. Военная операция на Украине, день 561-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 561-й день

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Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года

Эрик Романенко/ТАСС
Минобороны России сообщило о беспилотниках, уничтоженных над Московской, Ростовской и Брянской областями. Украинские СМИ заявили о взрывах в Сумах и Килии Одесской области. Владимир Зеленский пригрозил ЕС судом в случае продления ограничений на импорт зерна. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08.13

❗️Режим ЧС введен на месте падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев.

08.06

Украинский телеканал «Общественное» сообщило о взрывах в Сумах, издание «Зеркало недели» — о взрывах в городе Килия Одесской области.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой инфраструктуры, элеватора и административного здания.

08.05

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

08.04

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых над регионом БПЛА. В результате падения обломков дрона, уничтоженного над Брянском, частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

08.03

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уничтоженный над Подмосковьем беспилотник пытался атаковать российскую столицу. Он был сбит в Раменском городском округе.

Глава округа Николай Ханин заявил, что дрон был подавлен системой РЭБ.

«Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», — написал он в Telegram.

В результате атаки никто не пострадал.

08.02

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что один из беспилотников упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре города в районе улицы Пушкинская. Один человек получил резаные раны ног, он отказался от госпитализации.

«Повреждены фасады и выбиты окна 3 зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — написал глава области.

Голубев также заявил, что власти «устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска».

08.01

⚡️Минобороны сообщило о попытках БПЛА самолетного типа атаковать объекты на территории России. Два беспилотника сбиты над Ростовской областью, один – над Московской областью, еще два – над Брянской областью.

08.00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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