БПЛА атаковали три региона России. Военная операция на Украине, день 561-й

❗️Режим ЧС введен на месте падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев.
Украинский телеканал «Общественное» сообщило о взрывах в Сумах, издание «Зеркало недели» — о взрывах в городе Килия Одесской области.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой инфраструктуры, элеватора и административного здания.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых над регионом БПЛА. В результате падения обломков дрона, уничтоженного над Брянском, частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уничтоженный над Подмосковьем беспилотник пытался атаковать российскую столицу. Он был сбит в Раменском городском округе.
Глава округа Николай Ханин заявил, что дрон был подавлен системой РЭБ.
«Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», — написал он в Telegram.
В результате атаки никто не пострадал.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что один из беспилотников упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре города в районе улицы Пушкинская. Один человек получил резаные раны ног, он отказался от госпитализации.
«Повреждены фасады и выбиты окна 3 зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — написал глава области.
Голубев также заявил, что власти «устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска».
⚡️Минобороны сообщило о попытках БПЛА самолетного типа атаковать объекты на территории России. Два беспилотника сбиты над Ростовской областью, один – над Московской областью, еще два – над Брянской областью.