БПЛА атаковали три региона России. Военная операция на Украине, день 561-й

08.02

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что один из беспилотников упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре города в районе улицы Пушкинская. Один человек получил резаные раны ног, он отказался от госпитализации.

«Повреждены фасады и выбиты окна 3 зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — написал глава области.

Голубев также заявил, что власти «устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска».