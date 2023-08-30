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Политика

Ночью пять регионов РФ атаковали с помощью БПЛА. Военная операция на Украине, день 553-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 553-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в «Росавиации». Минобороны РФ также сообщило об уничтожении 4 украинских катеров со спецназом в Черном море.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:25

Около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с украинским спецназом общей численностью до 50 человек, сообщило Минобороны РФ.

8:20

8:15

8:12

В Рузском районе Подмосковье ночью был сбит БПЛА, летевший в столицу. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ.

8:10

Пять российских регионов ночью были атакованы с помощью беспилотников. Кратко:

— Аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. МЧС сообщило, что загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76;

— в Брянской области уничтожили три дрона самолетного типа;

— в Орловской области сбили два беспилотника;

— в Калужской области один дрон уничтожен над территорией Сухиничского района, второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе, возгорание быстро ликвидировали;

— в Рязанской области с перерывом в 1,5 часа уничтожили два БПЛА;

— пострадавших из-за атак нет.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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