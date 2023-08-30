Ночью пять регионов РФ атаковали с помощью БПЛА. Военная операция на Украине, день 553-й

8:10

Пять российских регионов ночью были атакованы с помощью беспилотников. Кратко:

— Аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. МЧС сообщило, что загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76;

— в Брянской области уничтожили три дрона самолетного типа;

— в Орловской области сбили два беспилотника;

— в Калужской области один дрон уничтожен над территорией Сухиничского района, второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе, возгорание быстро ликвидировали;

— в Рязанской области с перерывом в 1,5 часа уничтожили два БПЛА;

— пострадавших из-за атак нет.