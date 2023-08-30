Ночью пять регионов РФ атаковали с помощью БПЛА. Военная операция на Украине, день 553-й

Около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с украинским спецназом общей численностью до 50 человек, сообщило Минобороны РФ.
В Рузском районе Подмосковье ночью был сбит БПЛА, летевший в столицу. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ.
Пять российских регионов ночью были атакованы с помощью беспилотников. Кратко:
— Аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. МЧС сообщило, что загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76;
— в Брянской области уничтожили три дрона самолетного типа;
— в Орловской области сбили два беспилотника;
— в Калужской области один дрон уничтожен над территорией Сухиничского района, второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе, возгорание быстро ликвидировали;
— в Рязанской области с перерывом в 1,5 часа уничтожили два БПЛА;
— пострадавших из-за атак нет.