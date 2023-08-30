«С этой авиакатастрофой ситуация совсем другая». Кто расследует крушение самолета Пригожина

В Кремле заявили, что расследование авиакатастрофы с частным самолетом Embraer Legacy в Тверской области не будет вестись в международном формате. Дело ведет СК России. Ранее совместно провести расследование предложила Бразилия. Кроме того, производитель самолетов Embraer тоже выразил желание установить причины катастрофы, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вполне возможной версию о «преднамеренном злодеянии», из-за которого рухнул самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать, но очевидно что существуют разные версии, среди которых версия, вы знаете о чем идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», — отметил Песков.

«Давайте все-таки дождемся результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет», — добавил представитель Кремля.

Внутреннее дело

Расследование авиакатастрофы не будет вестись в международном формате, им занимается только СК России, заявил также Песков.

Комментируя просьбу Бразилии, ранее предложившей совместно провести расследование, он подчеркнул, что «речи о международном аспекте идти не может».

«Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация с этой авиакатастрофой», — подчеркнул пресс-секретарь.

Следственный комитет России ранее начал расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет заявил 30 августа, что не занимается расследованием крушения самолета Пригожина.

«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 г. в Тверской области», — говорится на сайте МАК.

В комитете отказались также комментировать обстоятельства произошедшего. Каких-либо объяснений, почему организация, расследующая авиационные происшествия с воздушными судами, на этот раз не делает этого, не приводится.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) ранее заявили, что рейс из Москвы в Петербург был внутренним, поэтому Россия не обязана проводить расследование в соответствии с международными правилами. Тем не менее, по данным Reuters, производитель самолетов Embraer выражал желание провести расследование, чтобы предотвратить катастрофы с этой моделью воздушных судов в будущем.

Прощание с Пригожиным

Прощание с Пригожиным прошло накануне в Петербурге в закрытом формате. Основателя ЧВК похоронили на Пороховском кладбище. Пробки на подъезде к кладбищу растянулись на несколько километров, несмотря на то, что церемония проходила в закрытом режиме.

Вечером 23 августа стало известно о крушении принадлежащего Пригожину частного самолета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, среди них — Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее СК России заявил, что результаты генетической экспертизы подтвердили гибель Пригожина.