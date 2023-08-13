Военная операция на Украине. День 536-й

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ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, сообщил ТАСС российский глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра погибших в ходе контрнаступления — 48 тыс. человек. Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная», — заявил чиновник.