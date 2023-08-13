Военная операция на Украине. День 536-й

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Лиманском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки «Центр» ВС РФ.
❗️ВСУ дважды за утро обстреляли Донецк кассетными снарядами, передает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
За час город обстреливали шесть раз.
ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, сообщил ТАСС российский глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
«По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра погибших в ходе контрнаступления — 48 тыс. человек. Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная», — заявил чиновник.
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью во время атаки на неназванные объекты, сообщает Минобороны РФ. Атака состоялась в районе 4 часов утра.
Российские штурмовые группы 6-й армии захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.