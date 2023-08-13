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Политика

Военная операция на Украине. День 536-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 536-й день

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Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Сергей Аверин/РИА Новости
ВСУ дважды за утро обстреляли Донецк кассетными снарядами, за час выпустив шесть боеприпасов. Силы ПВО российской армии уничтожили украинский беспилотник, атаковавший Белгородскую область, сообщили в МО РФ. По неофициальным данным, в результате контрнаступления ВСУ потеряли около 48 тыс. человек. На Купянском направлении штурмовики ВС РФ взяли два опорника. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:18

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Лиманском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки «Центр» ВС РФ.

8:16

❗️ВСУ дважды за утро обстреляли Донецк кассетными снарядами, передает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

За час город обстреливали шесть раз.

8:10

ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, сообщил ТАСС российский глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра погибших в ходе контрнаступления — 48 тыс. человек. Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная», — заявил чиновник.

8:05

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью во время атаки на неназванные объекты, сообщает Минобороны РФ. Атака состоялась в районе 4 часов утра.

8:02

Российские штурмовые группы 6-й армии захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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